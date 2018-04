Audi A1 orderboeken open, prijzen bekend

Door: BV

Eigenlijk is het nog wachten tot oktober. Dan pas denkt Audi de eerste A1 vanuit de Brusselse productievestiging in Vorst, richting klant te kunnen verschepen. Maar bestellen? Dat kan vanaf volgende week. Dan komt de Audi A1 in ons land immers in de catalogus. Dat betekent ook meteen dat we nu de prijs van de kleine "premium" stads-Audi kennen.

De instapper wordt de 86pk sterke 1.2 TFSi. Die wordt leverbaar vanaf € 15.590 en is uitgerust zoals elke A1; met stabiliteitscontrole, een start/stop-functie, elektrisch bediende ruiten en buitenspiegels, een sportstuur en een radio-cd-speler. Een identiek uitgeruste 1.4 TFSi met 122pk kost meteen € 20.150 maar heeft een versnellingsbak met dubbele koppeling terwijl de rest van het lanceringsaanbod het stelt met een handbediende vijfbak. Ook de diesels: een 1.6 TDI met 90pk vanaf € 17.950 of een variant met 105pk voor € 1000 meer.

Onder meer lichtmetalen velgen, mistlichten, sportzetels en een sportophanging maken deel uit van het uitrustingsniveau Ambition, dat net geen € 1.500 extra kost. Audi biedt eveneens verschillende packs aan, die een aantal populaire opties groeperen.