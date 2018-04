Hardcore Audi R8 op komst

Door: BV

De jongste Audi R8 is de Spider. Die heeft een 5.2l V10 aan boord en staat naast de gesloten versies met zowel V8 als V10 benzinemotor in de catalogus. En daar blijft het niet bij. Er komen nog minstens drie versies van de R8 bij voor Audi over een opvolger begint te denken. De 4.2l FSI achtcilinder benzinemotor komt ook nog in de dakloze variant. Wellicht is dat voor eind dit jaar. De kans is overigens heel groot dat de fel bekritiseerde gerobotiseerde zesbak (naast het uitstekende handbediende exemplaar) ingeruild wordt door een DSG-automaat met zeven verhoudingen. En Audi gaf inmiddels groen licht voor een beperkte productierun van een elektrisch exemplaar, gebaseerd op de in Frankfurt getoonde E-Tron. Op de planning is nog één extra editie opgedoken. Géén diesel- daarover werd ernstig nagedacht maar dat project is vertikaal geklasseerd en Audi komt er niet op terug. De R8 die in de planning staat, komt aan de andere kant van het gamma. Boven de huidige V10.

Aan de centrale wordt in principe niet geraakt, al is niet uitgesloten dat Audi nog wat extra paardjes uit de V10 puurt. Dat lukt Lamborghini immers ook. Maar de R8 in kwestie wordt wel "Superleggera". Door het aluminium chassis van de supersportwagen rijkelijk aan te kleden met koolstofvezel panelen die van de R8 LMS-racewagen worden geleend, het vermogen op te kittelen en de uitrusting en interieuraankleding meer "hardcore" te maken, wordt die sneller dan eender welke R8 uit het huidige assortiment.