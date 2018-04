Bugatti Type 57SC Atlantic is duurste auto ooit

Door: BV

De Bugatti Type 57SC Atlantic wordt beschouwd als één van de mooiste auto's ooit. Maar dat is een subjectief gegeven. Het is met zekerheid één van de meest exclusieve wagens aller tijden. Het Bugatti-logo garandeert sowieso een zekere mate van exclusiviteit, maar van de Type 57SC Atlantic werden slechts 4 exemplaren gebouwd. Eén heeft de tand des tijds - ze dateren uit 1936 - niet overleefd en de resterende exemplaren wisselen zelden of nooit van eigenaar.

Dat er ééntje is verkocht door het Californische veilighuis Gooding & Company is dus sowieso nieuws. Maar het bedrag van de transactie bevestigt het uitzonderlijke karakter van de auto. Gooding & Company, dat optrad als bemiddellaar in een "discrete verkoop", meldt dat het model van eigenaar wisselde voor "tussen $ 30 en $ 40 miljoen". De Bugatti is daarmee gemakkelijk dubbel zo duur als de Ferrari 250 Testa Rossa uit 1957 die afgelopen jaar van eigenaar wisselde. De koper is onbekend, maar er wordt gefluisterd dat het om een museum zou gaan. In dat geval duikt de Atlantic binnenkort wellicht weer op.