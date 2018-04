Audi A1 in Worthersee: voor elk wat wils

Door: BV

Audi's tweede poging om een kleintje te maken moet lukken. Een tweede kater als bij de geheel in aluminium vervaardige A2 willen de heren in Ingolstadt niet. En hoewel de A1 pas in september in de toonzaal verschijnt, draait de marketingmachine al geruime tijd op volle toeren. Je kan nu immers al je hanenpoot onder een bestelbon parkeren. Op de jaarlijkse GTI-happening in het Oostenrijkse Wörthersee stelt groepsgenoot VW dan wel twee nieuwe Golf GTI's voor... Audi heeft er liefst 7 origineel aangeklede A1's staan. In de bijhorende fotospecial komen ze allemaal uitgebreid in beeld.

De designafdeling bij Audi heeft zich uitgeleefd en enkele opvallende varianten van de A1 bedacht. Eerder functioneel als racebolide, taxi of politiewagen, of trendy, stijlvol, agressief... er hoort voor elk wat wils te zijn. Geen van deze creaties kan je bestellen. Het is evenwel niet uitgesloten dat Audi enkele van de beter gesmaakte vondsten later opneemt in een personaliseringsprogramma. Het merk met de Vier Ringen houdt in Wörthersee alvast één teen in het badwater.