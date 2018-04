2x Hardcore Golf GTI door VW

Door: BV

Het is inmiddels traditie; op de GTI-meeting in het Oostenrijkse Worthersee pakt de VW-groep uit met een paar appetijtelijke nieuwigheden. De Golf GTI wordt er aan z'n gedroomde doelpubliek voorgesteld in twee speciale uitvoeringen. De eerste is een creatie samen met Adidas, voorzien van de nodige logo's, andere wielen, sportzetels met een specifieke aankleding en de lichtunits van de Golf R. De Golf GTI Adidas komt er in een oplage van 4.410 stuks.

En er is de Golf GTI Excessive Edition. Net als de Adidas (foto, van de Excessive zijn er nog geen beelden) heeft die nog steeds de tweeliter turbomotor van het standaardexemplaar. Extra paarden vallen er niet te sprokkelen. De Excessive doet het met een aangepaste ophanging, uitlaatlijn, krachtiger remmen en een grotere spoorbreedte in een koets die er de ruimte voor heeft.