Autopia Europia: grootste autodealer ter wereld

Door: BV

In Istanbul worden plannen gesmeed voor de grootste autodealer ter wereld. Het gaat om een project dat over vijf verdiepen meer dan 1 miljoen vierkante meter groot wordt. Behalve de traditionele verkoopsruimte voor liefst 200 (!!) verschillende handelaars in nieuwe en gebruikte auto's is er nog plaats voor 56 eettenten, 48 ateliers, 24 banken en 42 verzekeringsmakelaars. En ja... op het dak ligt een test-ovaal.

De projectontwikkelaar mikt op een jaarlijks bezoekersaantal van 6 miljoen mensen. Die kunnen hun huidige auto kwijt op één van de 900 bijhorende parkeerplaatsen.