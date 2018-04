Opel Astra nu al verkoopstopper

Door: BV

De Astra is nog maar vijf maanden jong en Opel heeft er al 150.000 bestellingen voor genoteerd. In Rüsselsheim zijn ze dan ook in hun nopjes. De verwachting lag op 180.000 stuks tijdens het eerste jaar. Die verwachting wordt verpulverd. In de periode van januari tot april verkocht Opel van het nieuwe model liefst 54% meer dan van de vorige generatie in dezelfde periode afgelopen jaar.

Door de grote vraag naar de Astra draait de Opel-fabriek in Gliwice extra ploegen. In Antwerpen, dat toewerkt naar een complete sluiting van de productiefaciliteit, zien ze dat succes met lede ogen aan.