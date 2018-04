Tuner onthult volgende Mercedes CLS

Door: BV

Mercedes heeft ons zelf al aardig opgewarmd voor de volgende generatie van de nieuwe CLS. Maar de definitieve looks heeft het merk met de Ster nog steeds niet prijsgegeven. Bij tuner Lorinser weten ze alvast wél hoe die nieuwe generatie eruit ziet. Sterker nog; het model wordt weliswaar pas in 2011 leverbaar, maar de kwieke Duitsers hebben er nu al een kit voor klaar. En daar pakken ze graag mee uit. Het resultaat is de beste blik tot nog toe op de tweede generatie CLS.

"Veredelaars" laten basiskoetswerkpanelen als de portieren en het dak meestal ongemoeid. Je mag er dus van uitgaan dat de nieuwe generatie de geaccentueerde wielboog van de E-Klasse erft en er een duidelijk uitgesproken aflopende vouwlijn (die bij de koplamp ontspringt) aan toevoegt. De lichtunits onderlijnen ook duidelijk de verschillen met de huidige generatie. De grille, bumperschilden, zijskirts en de 21-duimers zijn toevoegingen van Lorinser zelf. Daar staar je je best niet op blind. En de enthousiaste koetswerkperforaties ter hoogte van de motorkap en achter de voorste wielbogen zullen evenmin op de productieversie van de Mercedes CLS te zien zijn.