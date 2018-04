Britse supermini van Gordon Murray

Door: BV

De Britse ontwerper Gordon Murray -in een vorig leven nog Technisch Directeur bij McLaren - houdt zich inmiddels al enkele jaren bezig met een nieuwe supermini. Een autootje dat niet alleen de nieuwe norm moet worden voor intelligent plaatsgebruik of milieuvriendelijkheid, maar ook nog eens op een intelligente manier in elkaar gestoken wordt.

Voor het hoofdkwartier van Gordon Murray staat deze T.25 geparkeerd. Die onthuld het uiterlijk van de stadsrakker. 1,3 meter lang, 1,6m hoog en vooral - slechts 2,5m lang. Op 6 meter kan het karretje draaien en toch kan je het interieur op zes verschillende manieren indelen. Onder de kap komt een klein verbrandingsmotortje (T.25) of een 24kW sterke elektromotor die door lithium-ion-batterijen wordt gevoed (T.27). Zelfs de elektrische versie mag hooguit 580kg wegen.

Ermee rijden is nog niet voor meteen. Murray denkt pas in de loop van 2011 een rijdend prototype klaar te hebben. Eens de typegoedkeuring binnen is, kan het evenwel snel gaan. Van de Brit mag iedereen met interesse en een fabriek het ding bouwen. En dat moet vrij eenvoudig, snel en op een kleine oppervlakte kunnen dankzij een intelligente bouwmethode.