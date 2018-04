Porsche Cayenne met zescilinder benzine of diesel

Door: BV

Porsche rondt het gamma van de nieuwe Cayenne af met de introductie van twee zescilindermodellen. Ondanks de toegenomen afmetingen van de nieuwe generatie (4,8cm langer), wordt het verbruik van de instappers op benzine en diesel met zo'n 20% gedrukt.

De instap-benzine krijgt een 300pk sterke 3,6l V6 onder de kap die standaard aan een manuele versnellingsbak gekoppeld is maar ook met de Tiptronic S-transmissie te krijgen valt. De Cayenne sprint ermee naar 100 in 7,5 seconden en haalt een top van 230km/u. De V6 diesel is drie liter groot, ontwikkelt 240pk en is in de sprint amper 3 tienden trager dan de zespitter op benzine. De maximumsnelheid bedraagt 218km/u.

De Cayenne is beschikbaar vanaf € 57.596. Een diesel is er vanaf € 61.831.