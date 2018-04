Opel Astra als break (Sports Tourer)

Door: BV

De nieuwe Astra vijfdeurs is een schot in de roos. Opel, dat wel een opsteker kan gebruiken, heeft er de afgelopen zes maanden al meer dan 160.000 bestellingen van genoteerd. En nu presenteert het merk met de Blitz ook de break die de trendy benaming "Sports Tourer" meekrijgt. Van oudsher kiest ongeveer 1 op 4 Astra-klanten voor een break. Dat ligt boven het gemiddelde van 17% in het segment van de compacte middenklassers. De Astra Sports Tourer debuteert op het Autosalon van Parijs (2 tot 24 oktober) en staat in november bij de dealer.

Vanzelfsprekend trekt de break vooral de functionele kaart. Opel heeft in de laadruimte de meeste onhandige hoeken geëlimineerd en pakt uit met effen, vlakke wanden. In normale toestand past er 500l in de koffer, maar dat kan oplopen tot 1.550l. Daarvoor is de achterbank in ongelijke delen (60/40) neerklapbaar. Dat kan inspanningsloos met een druk op een knop in de zijwanden van de koffer. Met de rugleuningen naar beneden stijgt de laadlengte tot 1.835 mm, 28 mm meer dan in de huidige Astra break.

De Sports Tourer deelt zijn voetafdruk met de vijfdeursversie. De wielbasis (2.685mm) en grote spoorbreedte (1.544mm voor en 1.558mm achter) zijn identiek. De achteras is nog steeds samengesteld uit een u-profiel dat door een Watts-verbinding in het gareel wordt gehouden. Het enige verschil zit in de demperinstellingen - die zijn aangepast voor hogere belastingen. De gestuurde ophanging is ook hier leverbaar.

Het motorenpalet omvat in het totaal 8 versies in benzine en diesel en er is een start/stop-systeem op komst. Dat wordt eerst aangeboden in combinatie met de 95pk sterke 1.3 JTD van de EcoFlex-versie, maar wordt later nagenoeg algemeen. De topper is eveneens een diesel; de 2.0 CDTI met 160pk en 380Nm. Standaard krijgt die een handbediende zesbak, maar ook een zestrapsautomaat hoort tot de mogelijkheden. Opel weet dat die centrale in de Astra Sports Tourer slechts 5,1l/100km verbruikt en dat de CO2-uitstoot beperkt blijft tot 134gr/km.