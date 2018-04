Door: BV

Saab lanceert de nieuwe 9-5 dezer dagen ook in het Belgische dealernet. En bij de eerste auto van het "nieuwe Saab" hoort vanzelfsprekend een net zo vooruitstrevende campagne. De Zweden hebben daarom een gratis applicatie ontwikkeld voor de iPhone, iPad en iPod Touch van Apple.

Gebruikers kunnen van het nieuwe vlaggenschip foto's en video's bekijken of een 9-5 naar smaak samenstellen. Te downloaden via iTunes of via deze link.