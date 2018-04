Wind: de compacte roadster van Renault

Door: BV

Renault heeft de prijzen bekendgemaakt van de Wind. Dat is een compacte tweezitter met een lengte van 3,83m. Daarmee nestelt het model zich tussen de Twingo en de Clio. Het onderstel is dat van de Clio 2 (en dus niet de laatste generatie) RS. Het elektrische daksysteem is uniek. Het klapt open in amper 12 seconden en nestelt zich bovenop de koffer. Het bagagevolume van 270l is bijgevolg altijd ter beschikking.

De bestuurderspost oogt als een cockpit, de zetels hebben geïntegreerde hoofdsteunen en de fabrikant belooft een rijhouding en ergonomie die typisch zijn voor een roadster.

Onder de kap komt een kleine maar dappere 1150cc turbo benzinemotor met 101pk of een atmosferische 1.6l 16-klepper met 133pk. De vanafprijs bedraagt € 17.450 voor de eerste (in Dynamique-livrei) en € 19.950 voor de zestienhonderd die alleen in het tweede uitrustingsniveau (Exception) leverbaar wordt. In de eerste landen kan de Wind meteen de baan op, maar België moet wachten tot in september.