De nieuwe Renault Wind

Door: BV

Renault presenteert op het Salon van Genève, dat begin maart gehouden wordt, een nieuwe coupé-roadster. Het gaat om een 3,83m compacte tweezitter die techniek van de Twingo gebruikt en "Wind" gedoopt is. De speelgoedversie kenden we al en nu hebben we beelden van het productiemodel.

Renault kiest ditmaal niet voor een omslachtige dakconstructie, maar voor een roterend dakpaneel. Dat heeft Ferrari hen al voorgedaan. Het dakje gaat in 12 tellen van open naar gesloten of andersom. De kofferinhoud blijft in beide gevallen gelijk op 270l.