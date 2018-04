Autoverkoop juni bijna kwart hoger

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land 53.872 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. In vergelijking met dezelfde maand tijdens crisisjaar 2009 staat dat voor een stijging van 23,2%. Tijdens de eerste helft van dit jaar werden in totaal al 320.023 nieuwe auto's in het verkeer gebracht. Dat is 17,2% meer dan afgelopen jaar.

Juni was Renault met 6.093 stuks de koploper. Het stak in de top 5 Volkswagen, Citroën, Peugeot en Opel de loef af. Die merken wisten respectievelijk 5.901, 5.020, 4.569 en 4.118 stuks op hun naam te schrijven.

De inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen stegen met 7,5% en bij de trucks tot 16 ton MTM was er een toename van een half procentje. Bij de zware voertuigen is er sprake van een status quo, maar de jaarcijfers liggen er nog steeds een kwart lager dan in de eerste jaarhelft van 2009.

Ondanks het mooie weer in juni, blijft de stijging van de motormarkt beperkt. Er zijn 1,7% meer nieuwe motoren ingeschreven in juni, maar de jaarcijfers blijven er nog steeds 7,6% achter op die van vorig jaar.