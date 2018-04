Bugatti Veyron Super Sports gaat 431km/u

Door: BV

De productie van de epische Bugatti Veyron loopt stilaan op z'n eind, maar het merk gooit er toch nog een extra versie van op de markt. Die het Veyron Super Sports en zoals je kan verwachten, zet die z'n toch al behoorlijk indrukwekkende voorganger nog eens in de schaduw.

De ingenieurs hebben het blok wat opgewerkt. De 16-cilinder met 4 turbo's is voortaan goed voor 1.200 in plaats van 1.001pk. En het koppel stijgt tot, gaat u even zitten, 1.500Nm. Om de vier wielen nog enigszins in contact te houden met de ondergrond, is er een gereviseerd aërodynamisch pakket.

Bugatti heeft het resultaat uitgetest op het hogesnelheidsovaal van Ehra-Lessia, onder het toeziend oog van de Duitsers van de TUV en de heren van het Guinness Book of Records. Volgens de regels bedraagt de gemeten snelheid het gemiddelde van twee pogingen die in tegengestelde richting ondernomen worden. Het resultaat? 431km/u - en daarmee is de Veyron Super Sports weer eens de snelste productie-auto aller tijden. De klantenversie wordt wel gelimiteerd op 420km/u, om de banden te sparen nota bene.

De voorstelling van het model gebeurt in Augustus, op het Pebble Beach Concours d'Elegance. De eerste vijf exemplaren krijgen dezelfde carbon-oranje koetswerkcombinatie. De prijs is nog niet bekend, maar is wellicht vergelijkbaar met die van een tropisch eilandje.