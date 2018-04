Dit is de Peugeot 508!

Door: BV

Dit zijn de allereerste (gelekte) foto's van de nieuwe Peugeot 508, die in oktober op het Autosalon van Parijs debuteert. Het model krijgt de opdracht om zowel de 407 als de 607 af te lossen. Door de obligate groeischeut zijn de afmetingen wel eerder vergelijkbaar met die van het huidige topmodel. Voor het model toonde het merk al een voorbode op het Autosalon van Genève. Die 5 by Peugeot was 4,86m lang, 1,88m breed en 1,42m hoog. Peugeot pakt niet alleen uit met een berline; de break wordt ook van meet af aan leverbaar.

Het schowexemplaar maakte gebruik van de Hybrid4-technologie. Een 163pk sterke tweeliter dieselmotor die de voorwielen aandrijft wordt gecombineerd met een 37pk sterke elektromotor die de achteras in beweging zet. Die technologie wordt beschikbaar op het nieuwe model, al is nog onduidelijk vanaf wanneer.

De 508 wordt verkrijgbaar met compactere, maar krachtiger motoren dan de uitbollende 407. Een 1.6l dieselmotor en benzine-turbomotor met hetzelfde slagvolume zal je met zekerheid kunnen aanstippen.