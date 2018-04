Productieplannen voor Citroen Survolt, Metropolis

Door: BV

Laat ons beginnen met het slechte nieuws; hoewel een aantal liefhebbers van het merk al met een blanco cheque stonden te zwaaien om één van de min of meer aangekondigde productie-exemplaren van de GTbyCitroën te bemachtigen, komt het model er nu toch niet. Definitief, zo klinkt het. De van oorsprong samen met computergame GranTurismo ontwikkelde supersportauto was oorspronkelijk niet voor productie bestemd, maar enthousiaste reacties en de bouw van een rijdend exemplaar deden Citroën twijfelen.

De Survolt werd op als geheel elektrische compacte sportieveling voorgesteld op het Autosalon van Genève. Onlangs reed het model in de handen van onze landgenote Vanina Ickx rondjes tijdens Le Mans Classic en omdat ook over dat model de reacties positief zijn, maakt dat nu meer kans om ooit in de showroom te verschijnen. Citroën denkt er in elk geval over na. De Survolt zou alvast gebruik kunnen maken van een bestaand platform, wat meteen voor een ander kostenplaatje zorgt.

Citroën geeft dezelfde boodschap over de Metropolis Concept Car. Dat is een flink uit de kluiten gewassen limousine die door Citroën gebouwd werd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstellling in Shanghai. Alleen al de Chinese markt zou de ontwikkeling van het model kunnen rechtvaardigen. De Chinezen zijn immers wild van limousines.