Lada maakt weer winst

Door: BV

De Russische autobouwer Lada heeft het afgelopen kwartaal een winst van € 25 miljoen geboekt. Dat is uitzonderlijk omdat het vorige kwartaal nog werd afgesloten met meer dan € 50 miljoen verlies. De verkoop van de nochtans fel verouderde modellen van het merk verdubbelde de jongste tijd. Rusland heeft immers ook een slooppremie in het leven geroepen. Die stimuleert mensen om hun oude auto om te ruilen voor een nieuwe, maar die moet wel in Rusland van de band gelopen zijn.

Renault, dat een kwart van Avtovaz (de producent van Lada) bezit, werd door Rusland al eens "overtuigd" om het merk een financiële injectie te geven. In de toekomst zal het bedrijf een moderniseringsoperatie moeten leiden. Die moet ervoor zorgen dat de productie in 2015 al gestegen is tot bijna één miljoen stuks.