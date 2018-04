Officieel: de nieuwe Audi A7

Door: BV

Audi heeft zopas z'n nieuwe A7 onthuld. Dat is een vierdeurs coupé die, nogal voorspelbaar, in het gamma de al dan niet bestaande lacune tussen de A6 en vlaggenschip A8 mag opvangen. De 4,9m lange vijfdeurs is gebaseerd op de concept car die in 2009 op het autosalon van Detroit is getoond. De constructeur uit Ingolstadt blaakt van zelfvertrouwen en heeft het over de mooiste vierdeurs ter wereld.

Onderhuids leent de A7 heel wat van grote broer A8, maar het aluminium space-frame en koetswerk erft de nieuweling niet. Twintig procent van de koetswerkpanelen en structuur zijn uitgevoerd in het lichtgewicht materiaal. Daardoor moet de A7 zo'n 15% lichter zijn als andere auto's uit het segment. Quattro vierwielaandrijving en een instelbare luchtophanging zijn standaard - tenminste op de motoren uit het lanceeraanbod.

Onder de kap krijgt de A7 vier zespitters - evenredig verdeeld over benzine- en dieselmotoren. De instapper wordt de 2.8 FSI met 204pk en 280Nm. Die is goed voor een acceleratietijd van 8,3 tellen en een topsnelheid van 235km/u bij een verbruiksgemiddelde van 8,0l/100km (187gr/CO2/km). Erboven komt de 3.0 TFSI, voorlopig de topmotor uit het gamma, met 300pk en 440Nm. Die heeft amper 5,6 seconden nodig voor de sprint en rijdt tot de begrenzer ingrijpt bij 250km/u. Het kost je elke 100km/u twee deciliter extra (190gr/CO2/km).

Dieselrijders hebben de keuze uit een drieliter TDI met pomverstuivers in een vermogensversie met 204 of 224pk. De instapper heeft 400Nm trekkracht achte rde hand, de krachtigste doet er nog eens 100Nm bij. De topdiesel is haast even fluks als de benzine; van nul naar 100km/u accellereren duurt 6,5 tellen. De instapdiesel laat een gat van een dikke tel vallen, maar is wel zuiniger. Dankzij een standaard start/stop-systeem (op het ganse gamma) en elektromechanische stuurbekrachtiging daalt het verbruik van de instapper tot 5,3l/100km (amper 139gr/CO2/km). De sterkste diesel laat 6,0l/100km (158gr/CO2/km) optekenen.

Wie liever nog wat meer vermogen onder de rechtervoet wegstopt, moet geduld oefenen. De achtcilinders zijn onderweg.