Door: BV

Wie fan is van Auto55 op Facebook maakt gans augustus op één of andere manier kans om tickets te winnen voor de Utopolis Drive In Movies. Vandaag geven we de aftrap met tickets voor de Avant-première van Salt, aanstaande zaterdag, voor de film waarin de bevallige Angelina Jolie de hoofdrol speelt. Hou alvast je Facebook in de gaten. Nog geen fan? Wordt dat dan snel en klik hier.