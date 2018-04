Zomertip: Utopolis Drive In Movies

Door: BV

Na 15 edities is het een vaste waarde geworden: de Utopolis Drive In Movies. Van vrijdag 23 juli tot zaterdag 28 augustus serveert Utopolis bij Sportpark De Nekker (zelfde ingang als Utopolis Mechelen) een mix van grote blockbusters als "Shrek 4", "The A-team", "The Twilight Saga: Eclipse" en "Sex & the City 2" tot exclusieve avant-premières van o.a. "The Scorcerer's Apprentice", "Salt" en "Grown Ups". Het volledige programma vind je onder dit artikel.

Utopolis opent de poorten elke avond om 20u. Dat is 2 uur voor valavond de projectie van de film op een gigantisch scherm mogelijk maakt. De uurtjes worden in ware festivalsfeer overbrugd - met cocktails, beachbars en muziek. De film bekijk je vanuit je eigen autozetel en je autoradio zorgt voor ondersteuning bij de luidsprekers op het terrein.

De toegang tot de filmweide kost een democratische € 5 per persoon. De bestuurder van een oldtimer mag gratis binnen. Let op, er is geen voorverkoop en vol is vol.

Programma:

Vrijdag 23 juli > The Sorcerer's Apprentice (Avant-première)

Zaterdag 24 juli > Inception

Donderdag 29 juli > Date Night

Vrijdag 30 juli > The Disappearance of Alice Creed (Avant-première)

Zaterdag 31 juli > Salt (Avant-première)

Donderdag 5 augustus > The A-Team

Vrijdag 6 augustus > Grown Ups (Avant-première)

Zaterdag 7 augustus > Shrek Forever After (Engelstalige versie)

Donderdag 12 augustus > The Twilight Saga: Eclipse

Vrijdag 13 augustus > The Back-Up Plan

Zaterdag 14 augustus > The Expendables (Avant-première)

Donderdag 19 augustus > Robin Hood

Vrijdag 20 augustus > Sex and The City 2

Donderdag 26 augustus > Prince of Persia

Vrijdag 27 augustus > Knight & Day

Zaterdag 28 augustus > The Switch