Berlines winnen terrein, Megane meest verkochte auto

Door: BV

De eerste helft van dit jaar werden er in totaal 320.203 nieuwe personenwagens ingeschreven, dat weet vakorganisatie Febiac. Het zijn er 17,2% meer dan tijdens de eerste zes maanden van verleden jaar. De best verkochte automerken zijn respectievelijk Renault, Peugeot, Volkswagen, Citroën en Opel, dat de top-5 afsluit.

Wanneer we een blik werpen op de best verkochte automodellen, dan voert de Renault Mégane (in zijn diverse koetswerkvarianten) de ranglijst aan, net zoals vorig jaar. Hij wordt gevolgd door de VW Golf en de Ford Fiesta. Wanneer we de cijfers verder uitsplitsen per koetswerktype, dan komen we tot de volgende lijstjes:



Berlines & hatchbacks

Met 21,2% meer nieuwe inschrijvingen, doen de berlines en hatchbacks het beter dan het marktgemiddelde. Na lang aan populariteit te hebben ingeboet, kunnen deze meer traditionele koetswerkvarianten recent opnieuw op meer interesse van de klant rekenen. Met in totaal 162.584 inschrijvingen (51% van alle nieuwe auto's) is dit meteen ook veruit het grootste marksegment.

De best verkochte voertuigen in deze categorie zijn in dalende volgorde de Ford Fiesta, de Volkswagen Golf en de Volkswagen Polo. De Opel Corsa en de Peugeot 207 maken de top-5 rond. Uit de rest van het lijstje blijkt duidelijk dat de Belg bij voorkeur kiest voor een compacte, zuinige wagen.

Breaks

De breaks vertegenwoordigen 20% van de totale autoverkoop en kennen ten opzichte van verleden jaar een stijging met 9,5%. Zij verloren dus marktaandeel. De drie meest verkochte modellen zijn respectievelijk de Citroën Berlingo, de Peugeot Partner en de Volvo V50.

Monovolumes

Nog wat kleiner dan het segment van de breaks, zijn de monovolumes, en ook zij zagen hun marktaandeel dalen. De populaire Mégane Scénic voert de ranglijst aan, gevolgd door twee andere Franse auto's, de Citroën C4 Picasso en de Peugeot 5008.

Coupé's

Het kleinste van de marktsegmenten is dat van de coupé's. Het segment groeide in vergelijking met verleden jaar met 6,7%. Ook dat is duidelijk minder dan de gemiddelde marktevolutie van + 17,2%.

Cabrio's

Ook het segment van cabriolets wordt aangevoerd door onze zuiderburen: Peugeot bekleedt met de 308 en de 207 de eerste twee plaatsen, de BMW 1 cabriolet is nummer drie. In totaal kende dit segment een toename van de inschrijvingen met 4,8%.

SUV's

De SUV's maken dit jaar 10,8% van de markt uit. Het segment kent wel de grootste stijging: + 34,4%. Al een paar jaar is de Nissan Qashqai het best verkopende model, maar de recent gelanceerde Peugeot 3008 komt heel sterk opzetten. De derde plaats is eveneens voor een zeer recent model, de BMW X1. Opvallend is hoe de grote SUV's zeer sterk aan populariteit ingeboet hebben. Er blijft duidelijk een markt voor grote, luxueuze SUV's, maar deze maakt nog slechts een fractie uit van de totale automarkt.