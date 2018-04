Volvo werkt aan dikke cross-over

Door: BV

Dat Volvo geen vervolg meer zal breien aan de (nochtans succesvolle) XC90 weten we al een tijdje. Maar je kan je klanten toch ook niet helemaal in de kou laten staan? Er komt dus wél een grote cross-over, maar geen SUV. Volgens uitgelekte details zou het gaan om een model dat het midden houdt tussen een grote break en de uitbollende XC90, zij het met meer ruimte voor maximaal 7 inzittenden. Dat klinkt bekend, omdat Mercedes datzelfde recept gebruikte om de (weinig succesvolle) R-Klasse te brouwen.

De Volvo VCC Concept Car uit 2003 sluit het best aan bij de omschrijving, maar volgend jaar krijgen we van het nieuwe model een voorbode, in de vorm van een concept car, achter de kiezen.