Drive In Movies: Dissapearance of Alice Creed

Het festivalterrein van de Utopolis Drive In Movies in Mechelen (ingang via de parking van het cinemacomplex) maakt zich op voor de Avant-Première van The Dissapearance of Alice Creed deze avond.

We zien hoe twee mannen een flat verbouwen, een bestelbus stelen en gereedschap verzamelen. Kalm vervolgen ze hun praktijken, maar al snel blijkt dat ze een sinister plan hebben. Gewapend en vermomd ontvoeren ze een jonge vrouw van de straat en binden haar vast op een bed in de flat...

De festivalterreinen openen de poorten om 20u en verwelkomen je met gezellige randanimatie. De film start om 22u. Meer informatie vind je hier.