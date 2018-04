Mercedes S63 AMG nu met biturbo V8

Door: BV

Mercedes had al een voorproefje gegeven, maar dit is hem nu echt: de grondig vernieuwde S63 AMG. Nog steeds met hetzelfde getal op de kofferklep, maar voortaan niet meer aangedreven door een bijna 6,3l grote V8. Voortaan zorgt een compleet nieuw ontwikkelde 5,5l V8 met twee turbo's voor de aandrijfkracht. Dat vermogen wordt voortaan ook door een zeventraps versnellingsbak geleid. Dat is een conventionele automaat, maar Mercedes bedacht een manier om de (weinig efficiënte) koppelomvormer achterwege te laten.

Van meet af aan biedt Mercedes twee versies aan van de S63 AMG. Eentje met een turbodruk op 1 bar, 544pk en 800Nm koppel. En één met het zogen. AMG Performance Package - dankzij een turbodruk van 1,3 bar 577pk en 900Nm sterk. In het eerste geval kan de sprint naar 100 in 4,5 tellen en knijpt de begrenzer de brandstoftoevoer dicht bij 250km/u. In het tweede geval pitst de auto nog een tiende van de acceleratietijd en houdt hij het pas bij 300km/u voor bekeken. De verbetering ten opzichte van de vorige achtpitter bedraagt in het slechtste geval 19pk en 170Nm.

Het verbruik zakt bovendien, geholpen door een standaard start/stop-systeem, met 3,9l/100km tot een gemiddelde van 10,5l/100km. Een daling van zo'n 25%, terwijl de CO2-uitstoot zakt met bijna een derde tot 244gr/km.