Een huis als een VW Beetle

Door: BV

Zegt de naam Markus Voglreiter u iets? De kans is groot dat de Duitse architect nog niet als een oplichtende stip op uw radar is verschenen. Nochtans is de man duidelijk een autoliefhebber. Dat is z'n bouwwerken aan te zien. De afgelopen vijf jaar tekende man achtereenvolgens een huis én een restaurant waarvan de lijnen opvallend veel gemeen hebben met die van een vierwielig gemotoriseerd rijtuig. Beide staan in Duitsland - het ruim € 1,6 miljoen kostende restaurant in de buurt van Salzburg. Maar of het combineren van je fascinatie voor de auto en de baksteen in je maag nu meteen getuigd van goede smaak...