Autoverkoop juli weer positief

Door: BV

Met 39.309 stuks werd afgelopen maand juli een toename van het aantal nieuwe ingeschreven personenwagens gerealiseerd van 9,5%. Dat meldt vakorganisatie Febiac. Citroën voert met 4.019 stuks het veld aan, voor Renault (3.798), Peugeot (3.565), VW (3.402) en Ford (2.910). Dit jaar werden in totaal al 359.512 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is een stijging van 16,3% ten opzicht van dezelfde periode in 2009.

De lichte bedrijfsvoertuigen zitten zowel wat de maand- als de jaarcijfers betreft op het niveau van 2009. De trucks tot 16 ton kenden de voorbije maand een daling van 14,8%. Het jaartotaal van 1.335 stuks hinkt er 5,9% achterop in verhouding tot 2009. De zware voertuigen doen het nog steeds slecht. 2010 is er een kwart lager dan 2009, en dat was eveneens een slecht jaar.

Niet geheel verrassend, gezien het mooie weer in de lente, kende de motormarkt een goede juli-maand. De cijfers sloten er ruim 15% hoger af dan afgelopen jaar, en daardoor slinkt de achterstand dit jaar tot niet eens 4%.

Tot slot kunnen we ook nog meegeven dat de teller voor het aantal nieuw ingeschreven personenwagens dat tijdens de eerste maand ook weer terug wordt uitgeschreven op 8.420. Dat is 2,6% - een identieke verhouding als in 2009.