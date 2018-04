Occasiemarkt weer op kruissnelheid

Door: BV

De markt van de tweedehandsvoertuigen is weer op kruissnelheid. Dat weet Federauto. De vakorganisatie geeft de jaarcijfers van 2009 vrij.

Afgelopen jaar werden in België 681.765 tweedehandswagens ingeschreven (tegenover 479.920 nieuwe voertuigen). Dit is een stijging van 4 % tegenover 2008. De statistieken van half 2010 blijven ook gunstig. Federauto zegt dat de resultaten bijna identiek zijn aan die voor dezelfde periode van 2009.

Wat de resultaten per gewest betreft, worden in Vlaanderen de meeste tweedehandse voertuigen ingeschreven (369.336 in 2009), daarna in het Waalse Gewest (240.522) en tot slot in Brussel (71.908).

Occasies worden massaal uitgevoerd. In 2009 stond de teller op 276.773 stuks, met als top 10 van de bestemmingslanden: Angola, Benin, Frankrijk, Duitsland, Kameroen, Guinee, Polen, Congo, Nederland en Ghana.

Er werden ook 58.144 tweedehandse voertuigen ingevoerd in 2009. De voornaamste landen van herkomst zijn Frankrijk (20.560 eenheden voor een gemiddelde prijs van € 7.672 per voertuig), Duitsland (11.662 eenheden, gemiddelde prijs van € 18.915), Spanje (6.982 eenheden, gemiddelde prijs van € 8.603) en Nederland (6.288 eenheden, gemiddelde prijs van € 9.207).