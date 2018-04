Drive In Movies: The A-Team

Door: BV

Vanavond zettende Drive In Movies hun poorten open voor de leden van The A-Team.

Er bestaat geen enkel team als The A-Team. Deze vier mannen waren ooit gerespecteerde leden van een militaire elite-eenheid. Als ze hun unieke talenten bundelen, kunnen ze de gevaarlijkste opdrachten tot een goed einde brengen zonder een druppeltje zweet te laten. Wanneer The A-team een gevaarlijke en top-secret missie toegewezen krijgt, blijkt dit opgezet spel te zijn en worden ze onterecht beschuldigd: onze helden veranderen in gezochte criminelen. Het is nu aan The A-team om zijn naam te zuiveren en wraak te nemen op diegenen die het team in de val gelokt hebben.

De festivalterreinen openen de poorten om 20u en verwelkomen je met gezellige randanimatie. De film start om 22u. Meer informatie vind je hier.