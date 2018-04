Win gratis tickets voor Shrek

Door: BV

Aanstaande zaterdag (07/08) kan je je lachspieren nog eens oefenen dankzij Shrek en Fiona. En je kan erbij zijn, want Auto55 geeft gratis tickets weg.

Kans maken is eenvoudig. Ga naar onze Facebook-fanpage en reageer hier op de link naar dit artikel. Hou je account in de gaten voor een berichtje van onze Admin en voor je het weet zit je in Mechelen op de Festivalterreinen van de Utopolis Drive In Movies naar het groene monster te kijken. Snel zijn is de boodschap, om 16u gaan de kaartjes op de post.

Meer informatie over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.