Aussie supercar Joss is niet dood

Door: BV

De sympathieke tegenvoeters uit Australië werken aan een eigen supercar. Onder de merknaam Joss is het model voorlopig bekend onder typenaam JP1. Alleen... de eerste aankondiging dateert al van 2004. Is het project dan ondertussen, zoals bij supercars eerder regel dan uitzondering is, geen stille dood gestorven?

Helemaal niet, zegt Joss-baas en voormalig F1-ingenieur Matt Thomas nu. De JP1 heeft het jongste jaar veel vooruitgang geboekt. Het merk meldt inmiddels dat het gekozen heeft voor een aluminium V8 van Europese origine. Die zal 510pk leveren. Het gewicht van de Joss moet dankzij een chassis en koetswerkpanelen in aluminium onder 900kg duiken. In combinatie met een handbediende versnellingsbak van Porsche mikken de Aussies op een sprinttijd van een tel of 3 en een top van 340km/u.