Mat zwarte Fiat 500

Door: BV

Van de 500 hebben we al een paar speciale edities achter de kiezen. Over deze hoeven we ons (voorlopig?) geen zorgen te maken, want in tegenstelling tot pakweg de Fiat 500 Diesel, is deze alleen voor de UK. En hij is vrij... gemeen.

De BlackJack heeft een mat zwart koetswerk, met accenten in glanzend zwart. Alleen een spat rood in de wielen en rode remzadels (alleen op de 1.4) breken de sinistere tint. De Britten krijgen de keuze tussen de 1.4 of de zuiniger 1.2. Beiden zijn standaard uitgerust met een start/stop-systeem. Fiat bouwt 200 stuks van de 500 BlackJack.