Gratis tickets voor Twilight: Eclipse

Door: BV

De mooie Bella verkeert weer eens in gevaar. In de derde film uit The Twilight Saga: Eclipse, heeft Seattle af te rekenen met een reeks geheimzinnige moorden. En natuurlijk is er de verscheurende keuze tussen haar liefde voor vampier Edward en haar vriendschap voor weerwolf Jacob. Je kan het gratis gaan bewonderen op het grote buitenscherm van de Utopolis Drive In Movies in Mechelen, want Auto55 geeft gratis tickets weg.

Kans maken is eenvoudig. Ga naar onze Facebook-fanpage en reageer hier op de link naar dit artikel. Hou je account in de gaten voor een berichtje van onze Admin en voor je het weet zit je in Mechelen op de Festivalterreinen van de Utopolis Drive In Movies naar vampieren en weerwolven te kijken. Meer informatie over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.