Lotus Type 125: 650pk, 650kg en F1-sensaties

Door: BV

Lotus is ontketent. Het kleine Britse automerk wil zichzelf een plaats tussen de "serieuze" sportwagenbouwers toeëigenen. Dat betekent dat er nieuwe modellen aankomen. Eén daarvan was al aangekondigd als de "ultieme auto voor circuit-uitjes"; de Exos Type 125. Wie dacht aan een nog extremere versie van de Lotus 2-Eleven (nagenoeg iedereen dus), kwam bedrogen uit. De Type 125 is op een haar na en Formule 1-bolide.

Onder de kap zit een Cosworth V8 die tot 10.300tr/min aankan. Met 650pk voor 650kg is de Type 125 ongetwijfeld bliksemsnel. En duur; reken op minimaal € 750.000. Motor en startmotor houden het overigens maar 4.000km uit. De Britten willen 25 stuks bouwen en er alvast een scholings- en raceprogramma rond uitbouwen. Dat zal dan verdacht veel lijken op racen in de F1.