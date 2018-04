Mitsubishi heeft kater van Colt CZC

Door: BV

Mitsubishi heeft een kater overgehouden aan de productie van de Colt CZC. Die werd niet, zoals de drie- en vijfdeursversie, bij Nedcar in het Nederlandse Born gebouwd, maar bij Pininfarina in Italië. En daar wringt het schoentje.

In de hoop z'n verlies op de Colt wat terug te schroeven, sleepten de Japanners Pininfarina voor de rechter. De productie startte immers een half jaar te laat, en dat kostte Mitsubishi naar eigen zeggen € 43,4 miljoen. Pininfarina was bepaald niet onder de indruk. Het diepte prompt een eigen schadevergoeding van € 100 miljoen op. Mitsubishi heeft het potentieel van het model compleet verkeerd ingeschat en bovendien te weinig inspanningen verricht om de kleine cabrio aan de man te brengen. Van 2006 tot 2008 zijn net geen 17.000 Colt CZC gebouwd. Mitsubishi had gemikt op het drievoud.

Vandaag heeft de internationale Rechtbank van Koophanden in Parijs uitspraak gedaan. Dat weet Automotive News. En Pininfarina is er € 19,2 miljoen rijker van geworden. De rechtbank oordeelde dat beide kandidaten een valabele claim hadden. Het oordeelde de kost voor de vertraging voor Mitsubishi op € 20,5, maar stond Pininfarina € 37,9 miljoen toe voor investeringen.