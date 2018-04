Definitief: Mitsubishi Colt CZC

Door: BV

et de CZC coupé-cabriolet is de derde variant binnen het Colt-aanbod een feit. Het model werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Italiaanse grootmeester Pininfarina. Mitsubishi gebruikt voor de Cabriolet het platform van de vijfdeurs Colt. Dankzij de wielbasis van 2,5m is daardoor een interieur met 2+2 zitplaatsen ontstaan. Een eerste cabriostudie met linnen dak op het onderstel van de driedeurs werd door het publiek verworpen. Nu heeft de CZC een wegklapbare hardtop.

De derde variant wordt leverbaar met en 1,5l benzinemotor met een vermogen van 109pk. Sportievelingen kunnen uitwijken naar de 1,5l MIVEC turbomotor uit de Colt CZT. Die levert 150pk en is meteen de krachtigste in dit segment. Met de eerste haalt de Colt 100km/u in 10,5 seconden en bedraagt de topsnelheid 182km/u. De Turbo, die meteen ook recht heeft op een sportophanging en lederen interieuraccenten, doet de sprint in 8,5 seconden en haalt nipt de kaap van 200km/u.