Toyota krijgt (beetje) gelijk in gaspedaalhistorie

Door: BV

Toyota heeft een (kleine) meevaller. Uit een onderzoek van 58 concrete ongevallen met modellen van de constructeur, concludeert de NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) dat er alleen problemen zijn met het gaspedaal. Talrijke klanten beweren dat Toyota het gaspedaalprobleem minimaliseert. Ze claimen dat er behalve de fysieke oorzaak voor de vastzittende pedalen tenminste ook nog een elektronisch probleem is met de Toyota's.

De NTHSA heeft de gegevens van de zwarte dozen onder de loep genomen. Toyota installeert die in auto's vanaf modeljaar 2007. Het gaat daarom uit een klein staal van in het totaal meer dan 2.000 ongelukken. Daaruit blijkt alvast dat een meerderheid van de slachtoffer (35) het rempedaal niet eens heeft gebruikt. In een aantal gevallen is het rempedaal kort gebruikt en dan weer losgelaten, of zijn gas en rempedaal samen gebruikt. In vijf gevallen bevatte de zwarte doos geen gegevens en in één geval bleek een slecht geplaatste vloermat de oorzaak te zijn voor het ongeluk. De voorlopige resultaten vallen dus uit in het voordeel van de Japanse autobouwer, die beweert dat alleen interne frictie in het gaspedaal aan de oorzaak van eventuele ongevallen ligt en niet een softwarefout.