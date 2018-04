Comeback voor Jensen in de maak?

Door: BV

Jensen werkt aan een comeback. Tenminste, tot die conclusie komen de Britse media. Het in april opgerichte Jensen International Automotive heeft immers een geldschieter gevonden en dat kan alleen maar betekenen dat de in de jaren zeventig gebouwde Jensen Interceptor, klaar is om gereanimeerd te worden.

JIA en het V Eight Ltd, zoals de onderneming voor april heette, houdt zich al enkele jaren bezig met de grondige restauratie van originele Interceptors. Ze voegen een S aan de type-aanduiding toe omdat ze de ganse aandrijflijn vervangen (met inbegrip van een 420pk sterke V8 van General Motors en een viertrapsautomaat), de remmen opwaarderen en de ophanging moderniseren. Een Interceptor S kost dan ook algauw 100.000 Britse Ponden.

Nu de Britse Telecomgigant Charles Dunstone (van The Carphone Warehouse) zich voor een onbekend bedrag heeft ingekocht in de onderneming, speculeert de Britse Pers over een heus productiemodel - al dan niet gebruik makend van de originele Jensen Interceptor chassisnummers. Het is overigens niet de eerste maal dat daartoe een poging wordt ondernomen. In 1982 en 2001 werd al geprobeerd het merk te reanimeren. Zonder succes. Jensen bestond van 1935 tot 1976. De Jensen Interceptor werd in 1966 gelanceerd. Toen het merk er de brui aan gaf, waren er 6.500 stuks van gebouwd.