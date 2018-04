Audi Hydron Concept voor land en water

Door: BV

Als designer is het niet eenvoudig om je in de kijker te werken. Stijloefeningen gaan immers vaak over dezelfde thema's. Terreinwagens, sportwagens en (de jongste tijd) milieuvriendelijk transport zijn zeer populair en bijgevolg weinig origineel. Deze Hydron van de hand van David Cardoso is dat wel, want amfibie-studies zijn eerder zeldzaam.

Op de koets kleeft een Audi-logo, maar dat had natuurlijk net zo goed een ander merk kunnen zijn. De Hydron is in essentie een wegvoertuig dat ook in het water uit de voeten kan. De aandrijving is origineel. Op de weg wordt de Hyperion aangedreven door vier elektromotoren; één op elk wiel. Dat betekent dat je naar keuze beschikt over voor-, achter- of vierwielaandrijving. Bovendien kan elk wiel onafhankelijk draaien, tot 90°. Handig bij het inparkeren. Maar er is nog een nut.

De Hydron gebruikt de velgen immers als propeller. Eens te water draaien de wielen om watermassa te verzetten. Het is daarom essentieel dat het water zich zo goed mogelijk door het koetswerk kan bewegen. Vandaar dat de cockpit voor 3 inzittenden zo smal is, en de wielkasten, het front en de achterzijde nagenoeg geheel uit doorstroomopeningen bestaat. Of het ook echt zou werken? Dat zullen we nooit weten.