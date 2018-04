Transtar kiest GM V8 voor 2.000pk supercar

Door: BV

Het Amerikaanse Transtar, dat normaal racewagens bouwt, droomt van een supersportwagen voor de opnbare weg. Die Transtar Dagger GT moet 2.000pk leveren. Dat had het bedrijf eerder al eens laten vallen. Maar hoe het dat Bugatti Veyron verpulverende cijfer wou bereiken, daarover was het vaag. Té vaag blijkbaar, want het zet nu even de puntjes op de i. Om sportwagens te bouwen moet je immers over geldschieters beschikken en die moeten het verhaal natuurlijk wel snappen.

De keuze zou dus vallen op een 9l V8 van General Motors. Die wordt door Nelson Racing Engines omgebouwd en krijgt twee turbos opgevezen. Transtar beweert niet alleen dat die motor 2.000pk kan leveren, maar zegt ook dat een trekkracht van 2.700Nm geen probleem is. Het is wellicht makkelijker dan een transmissie te vinden die dat aankan...

Hier zijn de prestaties nog eens; naar 100km/u in anderhalve second. Naar 300km/u in 6,6 seconden en een topsnelheid van 505km/u. Dat allemaal dankzij een leeggewicht van 1.380kg - en een constructie die helemaal in carbon is natuurlijk. Remmen wordt een veilige bedoening, want Transtar monteert een remparachute. Het is geen grap. Maar het is ook nog verre van realiteit.