20% nieuwe autos is groen

Door: BV

De wagens met een lage CO2-uitstoot zijn populair. Van de 161.290 nieuwe wagens die tijdens de eerste drie maanden van het jaar verkocht werden, kwamen er ruim 30.000 in aanmerking voor een overheidspremie omwille van een lage CO2-uitstoot.

Tot juli keerde de overheid al meer dan € 68,5 miljoen aan premies uit. Dat is meer dan in gans 2009. Zuinige auto's (CO2-uitstoot is een alternatieve weergave van het verbruik) zijn dus de jongste tijd dubbel zo populair geworden. Een explosieve groei van het aanbod van de autoconstructeurs ligt daar ongetwijfeld mee aan de oorzaak. Het gros van de premies, zo'n € 50 miljoen, is uitgekeerd voor diesel met een uitstoot van minder dan 105gr/CO2/km.

Sinds de Vlaamse Overheid in 2007 besliste de aanschaf van zuinige auto's te stimuleren, heeft het bijna € 180 miljoen aan premies uitgegeven. Niet dat we ons daar meteen schuldig over moeten voelen; de herschikking van de autofiscaliteit heeft de overheid intussen al veel meer opgebracht.