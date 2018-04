Gratis naar Robin Hood @ Drive In Movies

Door: BV

Robin Hood vertelt aanstaande donderdag (13/08) het dicht bij de historische feiten aanleunende ontstaansverhaal van het titelpersonage, op de Utopolis Drive In Movies te Mechelen. Robin Hood, gespeeld door Russel Crowe, werd als kind in de steek gelaten, waarna hij aansluiting vond bij het gewone volk van Nottingham. Omdat Robin nooit iemand heeft kunnen vertrouwen, valt het hem erg moeilijk om verliefd te worden. Dan vindt hij zijn gelijke in Marian (Cate Blanchett), een sterke, onafhankelijke vrouw.

Wil je erbij zijn, dan hebben we goed nieuws. Ook voor deze film geven we gratis tickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.