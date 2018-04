Sondergard wordt supersnel en ultrazuinig...

Door: BV

Of we nood hebben aan nog maar eens een Lotus Se7en? Als je het de Denen van Sondergard Automotive vraagt, wel. Want behalve een vrij modern ogend koetswerk, is het buizenstel ook voorzien van een dieselmotor. En dat is nog niet eerder gedaan in een Se7en.

De Denen hadden al een prototype getoond op een Deense motorshow. Toen had die nog de 265pk sterke 2.4l viercilinder turbomotor van de Opel GT onder de kap. Goed voor een sprinttijd van amper 5 seconden. Maar Sondergard heeft problemen om het project van de grond te krijgen en gooit het nu over een andere boeg. Door een 330pk sterke dieselmotor (van nog onbekende origine) in het onderstelletje te lepelen, zijn de prestaties net zo indrukwekkend, maar blijft het verbruik beperkt tot minder dan 3l/100km. In productie zou dat de amper 590kg zware Sondergard in één klap zowat de zuinigste sportauto ter wereld maken. Misschien slaat die idee wel aan?

Voor de Sondergard in productie kan, heeft het bedrijf nog zo'n € 7 miljoen nodig. En het zoekt z'n investeerders op originele wijze; gewoon via eBay.