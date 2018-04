Jaguar XJ Sentinel met B7-pantser

Door: BV

De XJ bestaat nu ook in een gepantserde versie. Die heet XJ Sentinel en haalt beschermingsniveau B7. Dat is zowat het hoogste wat voor een normale auto haalbaar is, met bescherming tegen handvuurwapens en klein oorlogstuig als handgranaten.

Jaguar maakt voor de Sentinel zo veel mogelijk gebruik van hoogtechnologische materialen als kevlar, maar dat betekent niet dat de XJ door de overigens nauwelijks zichtbare ingrepen niet zwaar wordt. Ruim 3,9 ton rusten op de opgewaardeerde ophanging.

Om al dat gewicht in beweging te brengen, wordt de 385pk sterke 5-liter V8 ingezet. Die is niet zo fluks als in de versie met aluminium koets, maar 9,5 tellen voor het sprintje en een top van 195km/u zijn gezien het gewicht heel aardig. Afremmen doet Jaguar met de schijven van de V8 met compressor. Die stoppen ook de Range Rovers met geblazen V8 of dieselmotor en zijn dus tegen behoorlijk wat opgewassen.

Hoeveel de XJ Sentinel moet kosten, maakt Jaguar niet bekend. Op veiligheid staat geen prijs...