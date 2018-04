Range Rover met nieuwe V8 diesel

Door: BV

Afgelopen jaar nam Land Rover z'n vlaggenschip al eens stevig onder handen. Het uiterlijk werd opgefrist en het interieur werd aan een grondige remake (met onder meer een compleet digitale tellerpartij) onderworpen. Dit jaar doet de Range Rover dat nog eens dunnetjes over. Er is een nieuwe koetswerkkit, het Terrain Response Systeem werd verbeterd en bovenal; er is een nieuwe dieselmotor.

De TDV8 wordt 4,4 in plaats van 3,6l groot. De grotere longinhoud betekent dat het motorvermogen stijgt tot 313pk (van 272) en dat er voortaan 700Nm trekkracht op de plank ligt. De 3.6 hield 620Nm achter de hand. De prestaties zijn flink verbeterd. De kolos sprint nu naar 100km/u in 7,8 tellen, terwijl de vorige editie met moeite onder de 10-tellen-grens dook. De begrensde topsnelheid is opgetrokken van 200 naar 210km/u. In de tussensprintjes is het verschil net zo duidelijk; de acceleratie van 80 naar 120km/u duurt nog 5,1 seconden. Dat is meer dan een seconde vlotter dan voorheen. De motor wordt gecombineerd met een nieuwe achttrapsautomaat van fabrikant ZF. Ondanks de grotere paardenstal daalt de CO2-uitstoot van 294 naar 253gr/km. Het verbruik duikt 18% omlaag naar 9,4l/100km. Om de Range Rover TDV8 ook veilig weer tot stilstand te brengen heeft deze motorversie nu dezelfde remmen als de 510pk sterke 5-liter V8, die ongewijzigd in de catalogus blijft.

De automaat laat zich middels een nieuwe draaischakelaar op de middentunnel bedienen. Om verwarring met de off-road-instelling van de Range te vermijden, introduceert Land Rover een hendel voor het Terrain Response Systeem (voorheen een draaiknop). Aan die terreinhulp zijn twee nieuwigheden toegevoegd. Hill Start Assist zorgt ervoor dat je bij het vertrekken op het een helling niet achteruit bolt. En Gradient Acceleration Control is een uitbreiding op de afdaalhulp. Met de rem ingeduwd beperkt die de snelheid, maar voortaan grijpt de functie ook in als je tijdens de afdaling gas geeft. De remmen worden -indien nodig- ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de snelheid niet te hoog oploopt. Daarvoor houdt de elektronica de stand van het gaspedaal in de gaten.