Is dit de volgende Ford Mondeo?

Door: BV

De volgende Mondeo wordt net als de Fiësta en de aanstormende nieuwe Focus, een globaal product. Designteams uit verschillende landen werken aan het ontwerp, maar de vestiging in de VS neemt de beslissingen. Volgens sommige bronnen is dit waar in Amerika aan gewerkt wordt. De volgende Mondeo moet groter, sportiever, maar ook zuiniger dan de huidige generatie.

De nieuwe generatie wordt in 2013 geïntroduceerd. Onder de kap verwachten we compactere benzine- en dieselmotoren, samen met eco-snufjes om het verbruik terug te dringen. Een start/stop-systeem en recuperatie van remenergie zijn zeker van de partij. Wellicht krijgt de Mondeo ook een grille die zich kan sluiten als de motor geen extra koeling vergt. Dat verbetert de aërodynamica.

Met een marktintroductie over drie jaar, is het weinig waarschijnlijk dat deze beelden het definitieve design tonen. De details worden immers pas het laatste jaar van het ontwikkelingsproces uitgewerkt.