Gratis naar The Switch @ Drive In Movies

Door: BV

Op zaterdag 28 augustus draait The Switch op het grote openluchtscherm van de Drive In Movies in Mechelen. De komedie met onder meer Jennifer Aniston en Jeff Goldblum in de laatste film van het evenement voor 2010.

Kassie (Jennifer) besluit op een dag dat ze lang genoeg heeft gewacht op de juiste man om een gezin te stichten, en besluit, tot ongenoegen van Wallie, op zoek te gaan naar een geschikte spermadonor. Nadat ze de perfecte kandidaat (Wilson) heeft gevonden, geeft Kassie een feestje ter ere van de daadwerkelijke inseminatie. Op dit feestje gebeurt er echter per ongeluk iets met het donorsperma door toedoen van een zeer dronken Wallie. Uit pure wanhoop besluit hij dit op te lossen via de enige manier die hij op dat moment kan verzinnen, maar kan zich de volgende dag niets van dit alles herinneren...

Ook voor deze laatste vertoning geven we gratis tickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.