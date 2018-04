Foutje onthult Lotus Evora S en automaat

Door: BV

Lotus heeft voor het Autosalon van Parijs heel wat in de pijplijn zitten. En de geruchtenmolen draait op volle toeren, vooral na Lotus verklaring dat het wil gaan wedijveren met de grote (in volume) sportwagenmerken van deze wereld. Er wordt gespeculeerd over -eindelijk- een opvolger van de Esprit, tot een sportieve SUV en zelfs een driedeurs. Twee kleinere nieuwigheden zijn alvast onthuld. Per ongeluk, omdat de persafdeling van de constructeur een confidentiële email naar heel het adressenbestand stuurde - het onze incluis.

Het gaat om twee nieuwe versies van de Evora. Lotus heeft een variant met automatische transmissie klaar. Die is naar alle waarschijnlijkheid gebaseerd op de huidige, 276pk sterke, 3,5l V6. En er komt een potiger Evora S, met meer vermogen - al is momenteel onduidelijk hoe veel meer en op welke manier dat wordt gehaald. De 3,5l heeft zeker meer potentieel dus het kan zowel gaan om een atmosferische variant als om een uitvoering met drukvoeding. Voorzien van een compressor of turbo moet het blok in staat zijn om 400pk te leveren. Wordt vervolgd.