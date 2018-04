400pk sterke Lotus Evora op komst

Door: BV

E

r is meer informatie uitgelekt over de toekomst van de Lotus Evora. Zo heeft Lotus nu al laten vallen dat de atmosferische 3,5l V6-motor van fabrikant Toyota over twee jaar een vermogensupgrade krijgt. Dan gaat de centrale van 280 naar 320pk. En reeds bij de lancering werd stevig gesuggereerd dat er een krachtiger variant aan zat te komen. Het extra vermogen zal Lotus zoeken in een compressor. Er wordt al voorzichtig getipt op 400pk. De achterwielaangedreven 2+2 moet z'n sprinttijd daardoor zien slinken tot minder dan 4 tellen. Voor de Evora ‘S' moet het voldoende zijn om de Porsche 911 het vuur aan de schenen te leggen. Lotus nam die sportwagen van meet af aan in het vizier, maar de ‘gewone' Evora moet de krachtigste creaties uit Stuttgart toch laten voorgaan. Een cabrio volgt in 2011.